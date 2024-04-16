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Мажарова Вероника Витальевна

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Место рождения

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область

Дата рождения

07.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1988

Отец: Мажаров Виталий Иванович

Мать: Мажарова Татьяна Борисовна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Образование
С 01.09.1995 по ?.06.1996
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
МАОУ Школа №33.
Образование
С 02.09.1996 по ?.06.2003
Коптяки, Новолялинский, Свердловская область
Частная школа №215 "Перспектива". Основное общее образование.
Образование
С 01.09.2003 по ?.06.2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
МАОУ Гимназия №99. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2005 по ?.06.2010
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский государственный университет имени А. М. Горького. Факультет: Общей психологии. Специальность: Психолог, преподаватель психологии. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
Бракосочетание
С 2009

Муж: ?

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Гражданский брак.
Место жительства
С 2010
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Работа или профессия
С 2013 по 2020
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Психолог. МО МВД России.
Работа или профессия
С 2020
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Учредитель, генеральный директор. Салон рукоделия "Пуговкин".
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