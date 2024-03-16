Летуновская (Сапронова) Оксана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Летуновский Илья
Рождение ребёнка
15.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Летуновский Илья
Рождение ребёнка
15.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Летуновский Илья