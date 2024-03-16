Летуновская (Сапронова) Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летуновская (Сапронова) Оксана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1978

Пол

Женский

Отец

Около 1948 г.р.

Мать

1950 г.р.

Муж

1969 г.р.

Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1978

Отец: Сапронов Николай Егорович

Мать: Сапронова (Сапронова) Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летуновский Илья

Рождение ребёнка
15.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Летуновский Илья

Рождение ребёнка
15.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Летуновский Илья

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