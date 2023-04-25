Перфильева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Егор Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1893 ст.

Сын: Перфильев Александр Егорович

Отец ребёнка: Перфильев Егор Иванович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 60 об
Смерть
Неизвестно

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