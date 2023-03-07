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Семенова Акилина Филиппова

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Место рождения

поч. над Чумовым Логом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. над Чумовым Логом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Семенов Яков Дементьев

Отец ребёнка: Семенов Дементий Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Дементий Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795
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