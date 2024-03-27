Шарафутдинов Ягафар Гумарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарафутдинова Фануза
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
13.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарафутдинова Фануза
г.Кумертау, БАССР
Смерть
2015