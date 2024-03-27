Шарафутдинов Ягафар Гумарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Ягафар Гумарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарафутдинов Гумар Бакирович

Мать: Шарафутдинова Муслима Хазиевна

Рождение ребёнка
15.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафутдинова Фануза

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
13.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафутдинова Фануза

г.Кумертау, БАССР
Смерть
2015
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