Чиркова Евдокия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Евгения Аникина
Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Стефанида Аникина
Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Параскева Аникина
Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Чирков Яков Аникин
Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816