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Чиркова Евдокия Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Евгения Аникина

Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Чирков Дмитрий Аникин

Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Чирков Терентий Аникин

Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Стефанида Аникина

Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Параскева Аникина

Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Чирков Яков Аникин

Отец ребёнка: Чирков Аника Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Аника Евдокимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816
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