Лукожев Амир Тамерланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукожев Амир Тамерланович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1995 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.2020

Отец: Лукожев Тамерлан Эдуардович

Мать: Лукожева Элина

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