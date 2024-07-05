Соломатина Неонила Аксеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Соломатин Никита
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович
Сын: Соломатин Николай
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович
Сын: Соломатин Иван
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович
Сын: Соломатин Зиновий
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович
Сын: Соломатин Демид
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович
Сын: Соломатин Евгений
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович
Сын: Соломатин Георгий
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович
Дочь: (Соломатина) Евдокия
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович
Сын: Соломатин Иван
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович
Дочь: (Соломатина) Мария
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович
Дочь: (Саламатина) Пелагея
Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович