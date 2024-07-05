Соломатина Неонила Аксеновна Около 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСоломатина Неонила Аксеновна

Соломатина Неонила Аксеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1806 и 1807 г.р.

Дети

Между 1842 и 1843 г.р.
Между 1846 и 1847 г.р.
1848 г.р.
1849 г.р.
1850 г.р.
1850 г.р.

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/e4db6329-26b4-4cfc-8ed8-792f4fec343a/468
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатин Сергей Демидович

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Сын: Соломатин Никита

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович

https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/50 https://ya.ru/archive/catalog/e4db6329-26b4-4cfc-8ed8-792f4fec343a/468
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Сын: Соломатин Николай

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович

https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/50
Рождение ребёнка
03.05.1848

Сын: Соломатин Иван

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/2dab851c-9c6b-4e84-9657-5ff8cfab018b/7?center=1496+2630
Рождение ребёнка
30.10.1849

Сын: Соломатин Зиновий

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/2dab851c-9c6b-4e84-9657-5ff8cfab018b/46?center=1900+2830
Рождение ребёнка
?.12.1850

Сын: Соломатин Демид

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
06.12.1850

Сын: Соломатин Евгений

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/2dab851c-9c6b-4e84-9657-5ff8cfab018b/83
Рождение ребёнка
17.04.1852

Сын: Соломатин Георгий

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/2dab851c-9c6b-4e84-9657-5ff8cfab018b/140?center=1552+3742
Рождение ребёнка
02.08.1852

Дочь: (Соломатина) Евдокия

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/2dab851c-9c6b-4e84-9657-5ff8cfab018b/350?center=1476+1061
Рождение ребёнка
01.09.1853

Сын: Соломатин Иван

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/2dab851c-9c6b-4e84-9657-5ff8cfab018b/174?snippet=&text=солом*
Рождение ребёнка
20.05.1855

Дочь: (Соломатина) Мария

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/2dab851c-9c6b-4e84-9657-5ff8cfab018b/240?center=1452+1248 https://ya.ru/archive/catalog/4122d8fb-4051-476e-9f2e-6ac1a4ad7fd4/342?center=1572+1297
Рождение ребёнка
22.09.1859

Дочь: (Саламатина) Пелагея

Отец ребёнка: Соломатин Сергей Демидович

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/2dab851c-9c6b-4e84-9657-5ff8cfab018b/387?center=1829+3899
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.