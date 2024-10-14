Дурнева Матрена Казмина
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Дурнев Иван Николаевич1806 г.р.
Дети
Дурнев Иван Иванович1848 г.р.
Дурнев Сергей Иванович1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дурнев Иван Иванович
Отец ребёнка: Дурнев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Дурнев Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно