Дурнева Матрена Казмина 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Дурнева Матрена Казмина

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Дурнев Иван Николаевич1806 г.р.
Дети
Дурнев Иван Иванович1848 г.р.
Дурнев Сергей Иванович1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурнев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Дурнев Иван Иванович

Отец ребёнка: Дурнев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Дурнев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Дурнев Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно

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