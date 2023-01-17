Сорокина (Кострова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Кострова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

18.10.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1897

Отец: Костров Иван Иванович

Мать: Кострова Агриппина Матвеева

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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