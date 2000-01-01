Горохова (Алексеева) Люция Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Алексеева) Люция Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1986

Дочь: Белолюбская Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Горохов Семен Николаевич

Рождение ребёнка
23.02.1988

Сын: Горохов Станислав Семенович

Отец ребёнка: Горохов Семен Николаевич

Рождение ребёнка
03.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горохов Семен Николаевич

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