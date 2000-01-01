Бабалян Вячеслав Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мелкумян Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабалян Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Джуля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабалян Арнольд Вячеславович
Мать ребёнка: Джуля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабалян Артур Вячеславович
Мать ребёнка: Джуля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Джуля