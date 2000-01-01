Бабалян Вячеслав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабалян Вячеслав Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мелкумян Сергей

Мать: Бабалян Нюра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабалян Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Джуля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабалян Арнольд Вячеславович

Мать ребёнка: Джуля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабалян Артур Вячеславович

Мать ребёнка: Джуля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джуля

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