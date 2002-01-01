Окара Вера Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окара Вера Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Окара Илларион Трофимович

Мать: не указана

Смерть
2002
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