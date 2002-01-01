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Окара Вера Илларионовна
Окара Вера Илларионовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
2002
Пол
Женский
Отец
Окара Илларион Трофимович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Окара Илларион Трофимович
Мать: не указана
Смерть
2002
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