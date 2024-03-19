Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесов Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Бесов Герасим Андреевич

Отец ребёнка: Бесов Андрей Васильевич

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1794

Муж: Федоров Тимофей

Смерть
Неизвестно

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