Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Бесов Андрей Васильевич
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1794
Муж: Федоров Тимофей
Смерть
Неизвестно