Воронцов Владислав Владимирович
Место рождения
Дата рождения04.07.1929
Дата смерти28.09.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934 по 1941
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
С 1941
Место жительства
С 1948 по 1952
Место жительства
С 1952
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Германия
Смерть
28.09.2011