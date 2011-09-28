Воронцов Владислав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Владислав Владимирович

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Место рождения

Касторня, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.07.1929

Дата смерти

28.09.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Касторня, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1934 по 1941
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
С 1941
Касторня, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1948 по 1952
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1952
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Германия
Смерть
28.09.2011
Тула, город Тула, Тульская область
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