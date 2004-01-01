Павловский Антон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Павловский Филипп
Мать: не указана
Награда
01.10.1944
Воинское звание: рядовой Кто наградил: 944 сп Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Номер документа: 83/н Дата документа: 01.10.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павловский Анатолий Антонович
Мать ребёнка: Павловская Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Антоновна
Мать ребёнка: Павловская Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павловская Тамара Антоновна
Мать ребёнка: Павловская Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павловская Алла Антоновна
Мать ребёнка: Павловская Анна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно