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Павловский Антон Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Павловский Филипп

Мать: не указана

Награда
01.10.1944
Воинское звание: рядовой Кто наградил: 944 сп Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Номер документа: 83/н Дата документа: 01.10.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павловский Анатолий Антонович

Мать ребёнка: Павловская Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Антоновна

Мать ребёнка: Павловская Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павловская Тамара Антоновна

Мать ребёнка: Павловская Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павловская Алла Антоновна

Мать ребёнка: Павловская Анна Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павловская Анна Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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