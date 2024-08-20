Царенко Марк Сидорович
Место рожденияс.Андросовка Самарская губ.
Дата рождения29.03.1899 ст.
Дата смерти16.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1899 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1925
Сын: Царенко (Царев) Иван Маркович
Мать ребёнка: Царенко (Фурсенкова) Александра Сысоевна
Рождение ребёнка
?.01.1926
Мать ребёнка: Царенко (Фурсенкова) Александра Сысоевна
Рождение ребёнка
06.12.1927
Мать ребёнка: Царенко (Фурсенкова) Александра Сысоевна
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Царенко Александр Маркович
Мать ребёнка: Царенко (Фурсенкова) Александра Сысоевна
Рождение ребёнка
07.11.1941
Мать ребёнка: Царенко (Фурсенкова) Александра Сысоевна
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Смерть
16.03.1985