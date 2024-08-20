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Царенко Марк Сидорович

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Место рождения

с.Андросовка Самарская губ.

Дата рождения

29.03.1899 ст.

Дата смерти

16.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1899 ст.

Отец: Царенко Исидор Константинович

Мать: Царенко (Ковтун) Соломония Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царенко (Фурсенкова) Александра Сысоевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царенко (Фурсенкова) Александра Сысоевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1925

Сын: Царенко (Царев) Иван Маркович

Мать ребёнка: Царенко (Фурсенкова) Александра Сысоевна

Рождение ребёнка
?.01.1926

Сын: Царенко Павел Маркович

Мать ребёнка: Царенко (Фурсенкова) Александра Сысоевна

Рождение ребёнка
06.12.1927

Сын: Царенко Николай Маркович

Мать ребёнка: Царенко (Фурсенкова) Александра Сысоевна

Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Царенко Александр Маркович

Мать ребёнка: Царенко (Фурсенкова) Александра Сысоевна

Рождение ребёнка
07.11.1941

Сын: Царенко Василий Маркович

Мать ребёнка: Царенко (Фурсенкова) Александра Сысоевна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Смерть
16.03.1985

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