Тронин Марко Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронин Марко Яковлев

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Место рождения

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

До 1735

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1735

Отец: Тронин Яков Иванов

Мать: не указана

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Мариамна Маркова

Мать ребёнка: Тронина Татьяна Иванова

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Татьяна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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