Тронин Марко Яковлев
Место рождения
Дата рожденияДо 1735
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1735
Отец: Тронин Яков Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Мариамна Маркова
Мать ребёнка: Тронина Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тронина Татьяна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782