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Широков Сергей Викторович
Широков Сергей Викторович
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Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
23.02.1968
Пол
Мужской
Отец
Широков Виктор Иннокентьевич
1936 г.р.
Мать
Латышева Галина Матвеевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1968
Отец:
Широков Виктор Иннокентьевич
Мать:
Латышева Галина Матвеевна
Томск
, город Томск, Томская область
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