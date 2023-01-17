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Широков Сергей Викторович

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

23.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1968

Отец: Широков Виктор Иннокентьевич

Мать: Латышева Галина Матвеевна

Томск, город Томск, Томская область
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