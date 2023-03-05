Наторин Прохор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1862
Мать ребёнка: Наторин ?
Рождение ребёнка
После 01.01.1867
Сын: Наторин Василий Прохорович
Мать ребёнка: Наторин ?
Рождение ребёнка
После 01.01.1881
Мать ребёнка: Наторин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наторин ?
Смерть
Неизвестно