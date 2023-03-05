Наторин Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наторин Прохор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1862

Сын: Наторин Антон Прохорович

Мать ребёнка: Наторин ?

Рождение ребёнка
После 01.01.1867

Сын: Наторин Василий Прохорович

Мать ребёнка: Наторин ?

Рождение ребёнка
После 01.01.1881

Сын: Наторин Яков Прохорович

Мать ребёнка: Наторин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наторин ?

Смерть
Неизвестно
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