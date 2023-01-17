Чернухина Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернухина Анна Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1899 ст.

Дочь: Чернухина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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