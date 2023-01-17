Чернухина Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1899 ст.
Дочь: Чернухина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно