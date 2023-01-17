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Медведева Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1823

Дочь: Анастасия Максимова

Отец ребёнка: Медведев Максим Ефимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.10.1825

Дочь: Пелагея Максимова

Отец ребёнка: Медведев Максим Ефимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1826

Сын: Медведев Степан Максимов

Отец ребёнка: Медведев Максим Ефимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Максим Ефимов

Смерть
Неизвестно
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