Медведева Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1823
Дочь: Анастасия Максимова
Отец ребёнка: Медведев Максим Ефимов
Рождение ребёнка
?.10.1825
Дочь: Пелагея Максимова
Отец ребёнка: Медведев Максим Ефимов
Рождение ребёнка
24.12.1826
Отец ребёнка: Медведев Максим Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно