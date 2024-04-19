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Смирнов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Смирнов Василий

Мать: Смирнова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Алевтина

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Анатолий

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анастасия

Смерть
1961

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