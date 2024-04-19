Смирнов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Смирнов Василий
Мать: Смирнова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Алевтина
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Анатолий
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Анастасия
Смерть
1961