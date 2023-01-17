Маслов Семён Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1873
Дата смерти20.06.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1873
Место жительства
С 1894
Место жительства
По 1910
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1914
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931
г. Алма-Ата, Казахская ССР
Смерть
20.06.1938
Место жительства
По 1938