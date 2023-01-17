Маслов Семён Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Семён Леонтьевич

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Место рождения

Нижнее Долгое, Должанский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

01.02.1873

Дата смерти

20.06.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Долгое, Должанский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
С 1873
Нижнее Долгое, Должанский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
С 1894
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1910
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1914
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931
г. Алма-Ата, Казахская ССР
Смерть
20.06.1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1938
Москва, город федерального значения Москва
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