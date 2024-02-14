Сайфулганиев Газиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфулганиев Газиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сайфелгани

Мать: Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Газизов Малик

Мать ребёнка: (Набиева) Маймуна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Газизов Вагиз

Мать ребёнка: (Набиева) Маймуна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Набиева) Маймуна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Газизова) Жувахирэ

Мать ребёнка: (Набиева) Маймуна

Рождение ребёнка
13.09.1925

Дочь: Хафизова (Газизова) Сония

Мать ребёнка: (Набиева) Маймуна

Рождение ребёнка
09.05.1928

Сын: Газизов Зиннат

Мать ребёнка: (Набиева) Маймуна

Рождение ребёнка
02.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Набиева) Маймуна

Смерть
Неизвестно

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