Сайфулганиев Газиз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сайфелгани
Мать: Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Газизов Малик
Мать ребёнка: (Набиева) Маймуна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Газизов Вагиз
Мать ребёнка: (Набиева) Маймуна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Набиева) Маймуна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Газизова) Жувахирэ
Мать ребёнка: (Набиева) Маймуна
Рождение ребёнка
13.09.1925
Дочь: Хафизова (Газизова) Сония
Мать ребёнка: (Набиева) Маймуна
Рождение ребёнка
09.05.1928
Сын: Газизов Зиннат
Мать ребёнка: (Набиева) Маймуна
Рождение ребёнка
02.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Набиева) Маймуна
Смерть
Неизвестно