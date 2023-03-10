Лаврухин Леонтий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1906
Дата смерти20.12.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1937
Сын: Лаврухин Владимира Леонтьевич
Мать ребёнка: Лаврухина Анна Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаврухина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаврухина Анна Николаевна
Смерть
20.12.1970