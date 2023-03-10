Лаврухин Леонтий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврухин Леонтий Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1906

Дата смерти

20.12.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1937

Сын: Лаврухин Владимира Леонтьевич

Мать ребёнка: Лаврухина Анна Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаврухина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаврухина Анна Николаевна

Смерть
20.12.1970
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