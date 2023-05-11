Султанов Олег Викторович
Место рождения
Дата рождения27.07.1964
Дата смерти11.05.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1964
Отец: Султанов Виктор
Рождение ребёнка
22.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Султанова Марина Владимировна
Рождение ребёнка
30.11.1988
Сын: Султанов Николай Олегович
Мать ребёнка: Султанова Марина Владимировна
Смерть
11.05.2023
Магадан, город Магадан, Магаданская область