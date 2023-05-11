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Султанов Олег Викторович

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Место рождения

Лехтсе, Tapa vald, Lääne-Viru maakond

Дата рождения

27.07.1964

Дата смерти

11.05.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1964

Отец: Султанов Виктор

Мать: Султанова Надежда Лукьяновна

Лехтсе, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Рождение ребёнка
22.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Султанова Марина Владимировна

Рождение ребёнка
30.11.1988

Сын: Султанов Николай Олегович

Мать ребёнка: Султанова Марина Владимировна

Смерть
11.05.2023
Магадан, город Магадан, Магаданская область
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