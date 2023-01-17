Мартыненко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартыненко Иван

Мартыненко Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Мартыненко Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Мартыненко Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Мартыненко Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Антоновка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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