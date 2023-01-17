Бокарев Даниил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокарев Даниил Семенович

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Место рождения

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Место жительства
С 1805
Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
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