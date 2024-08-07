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Павлов Иван Дмитриев

Место рождения

д. Горки Переславского уезда Ярославской обл

Дата рождения

26.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1879

Отец: Павлов Дмитрий Васильев

Мать: Наталья Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
18.01.1898

Жена: (Мурнина) Наталья Лаврентьева

Рождение ребёнка
03.11.1898

Дочь: (Павлова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1900

Дочь: (Павлова) Анастасия Иванова

Мать ребёнка: (Мурнина) Наталья Лаврентьева

Рождение ребёнка
05.02.1903

Сын: Павлов Федор Иоаннов

Мать ребёнка: (Мурнина) Наталья Лаврентьева

Рождение ребёнка
03.08.1905

Сын: Павлов Константин Иванов

Мать ребёнка: (Мурнина) Наталья Лаврентьева

Рождение ребёнка
26.02.1908

Дочь: (Павлова) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: (Мурнина) Наталья Лаврентьева

Рождение ребёнка
05.08.1910

Дочь: (Павлова) Елизавета Иванова

Мать ребёнка: (Мурнина) Наталья Лаврентьева

Рождение ребёнка
20.04.1913

Сын: Павлов Георгий Иванов

Мать ребёнка: (Мурнина) Наталья Лаврентьева

Смерть
Неизвестно

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