Павлов Иван Дмитриев
Место рожденияд. Горки Переславского уезда Ярославской обл
Дата рождения26.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1879
Отец: Павлов Дмитрий Васильев
Мать: Наталья Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
18.01.1898
Рождение ребёнка
03.11.1898
Дочь: (Павлова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1900
Дочь: (Павлова) Анастасия Иванова
Мать ребёнка: (Мурнина) Наталья Лаврентьева
Рождение ребёнка
05.02.1903
Сын: Павлов Федор Иоаннов
Мать ребёнка: (Мурнина) Наталья Лаврентьева
Рождение ребёнка
03.08.1905
Мать ребёнка: (Мурнина) Наталья Лаврентьева
Рождение ребёнка
26.02.1908
Дочь: (Павлова) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: (Мурнина) Наталья Лаврентьева
Рождение ребёнка
05.08.1910
Дочь: (Павлова) Елизавета Иванова
Мать ребёнка: (Мурнина) Наталья Лаврентьева
Рождение ребёнка
20.04.1913
Мать ребёнка: (Мурнина) Наталья Лаврентьева
Смерть
Неизвестно