Бесова Параскева Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесова Параскева Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1747 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1750 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесов Потап Корнилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Сын: Бесов Даниил Потапов

Отец ребёнка: Бесов Потап Корнилов

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Бесов Василий Потапов

Отец ребёнка: Бесов Потап Корнилов

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Бесов Василий 2-й Потапов

Отец ребёнка: Бесов Потап Корнилов

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Сын: Бесов Андрей Потапов

Отец ребёнка: Бесов Потап Корнилов

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.

Сын: Бесов Никифор Потапов

Отец ребёнка: Бесов Потап Корнилов

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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