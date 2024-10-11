Бесова Параскева Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1747 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бесов Потап Корнилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Сын: Бесов Даниил Потапов
Отец ребёнка: Бесов Потап Корнилов
Рождение ребёнка
1783 ст.
Отец ребёнка: Бесов Потап Корнилов
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Бесов Василий 2-й Потапов
Отец ребёнка: Бесов Потап Корнилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Сын: Бесов Андрей Потапов
Отец ребёнка: Бесов Потап Корнилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.
Отец ребёнка: Бесов Потап Корнилов
Смерть
Неизвестно