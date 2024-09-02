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Замкова Павел

Место рождения

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замков Антон

Мать ребёнка: Анна

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замков Мехифор

Мать ребёнка: Анна

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замков Савелий

Мать ребёнка: Анна

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Рождение ребёнка
10.07.1892

Дочь: Силкина (Замкова) Степанида Павловна

Мать ребёнка: Анна

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Смерть
Неизвестно

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