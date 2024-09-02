Замкова Павел
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Силкин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замков Антон
Мать ребёнка: Анна
Силкин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замков Мехифор
Мать ребёнка: Анна
Силкин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замков Савелий
Мать ребёнка: Анна
Силкин
Рождение ребёнка
10.07.1892
Дочь: Силкина (Замкова) Степанида Павловна
Мать ребёнка: Анна
Силкин
Смерть
Неизвестно