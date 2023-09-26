Щенникова Екатерина Афанасьевна
Место рождениядеревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Дата рождения10.12.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1857
Отец: Афанасий Платонович
Мать: Василиса Кондратьевна
деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Бракосочетание
25.01.1876
Рождение ребёнка
20.10.1877
Сын: Щенников Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Щенников Ефим Потапович
Рождение ребёнка
19.08.1881
Рождение ребёнка
30.10.1883
Рождение ребёнка
20.03.1886
Рождение ребёнка
09.04.1891
Рождение ребёнка
30.04.1895
Рождение ребёнка
14.08.1898
Работа или профессия
Неизвестно