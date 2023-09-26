Щенникова Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенникова Екатерина Афанасьевна

Место рождения

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя

Дата рождения

10.12.1857

Пол

Женский

Отец

Около 1828 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Муж

1853 г.р.

Дети

1877 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1857

Отец: Афанасий Платонович

Мать: Василиса Кондратьевна

деревня Починок, Ярославская губерния Российская империя
Бракосочетание
25.01.1876

Муж: Щенников Ефим Потапович

Рождение ребёнка
20.10.1877

Сын: Щенников Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Щенников Ефим Потапович

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.08.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Ефим Потапович

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.10.1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Ефим Потапович

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.03.1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Ефим Потапович

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.04.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Ефим Потапович

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.04.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Ефим Потапович

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.08.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Ефим Потапович

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
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