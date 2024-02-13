Дорохов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорохова Мира

Мать ребёнка: Дорохова (Петрова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорохова Надежда

Мать ребёнка: Дорохова (Петрова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорохов Николай

Мать ребёнка: Дорохова (Петрова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорохова Людмила

Мать ребёнка: Дорохова (Петрова) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохова (Петрова) Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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