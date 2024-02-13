Дорохов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорохова Мира
Мать ребёнка: Дорохова (Петрова) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорохова Надежда
Мать ребёнка: Дорохова (Петрова) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорохов Николай
Мать ребёнка: Дорохова (Петрова) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорохова Людмила
Мать ребёнка: Дорохова (Петрова) Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно