Горелик (Горелик) Сарра (Sarra)
Место рожденияBelarus
Дата рождения05.12.1923
Дата смерти15.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1923
Отец: Gorelik Irma
Мать: Freyda
Belarus
Рождение ребёнка
07.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Апельсинов Яков
г.Бобруйск Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Апельсинов Яков
Место жительства
Неизвестно
Brooklyn, New York 11230, USA
Смерть
15.03.1998
Brooklyn, New York
Похороны
Неизвестно
Washington Cemetery