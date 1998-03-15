Горелик (Горелик) Сарра (Sarra) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелик (Горелик) Сарра (Sarra)

Место рождения

Belarus

Дата рождения

05.12.1923

Дата смерти

15.03.1998

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1923

Отец: Gorelik Irma

Мать: Freyda

Belarus
Рождение ребёнка
07.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Апельсинов Яков

г.Бобруйск Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апельсинов Яков

Место жительства
Неизвестно
Brooklyn, New York 11230, USA
Смерть
15.03.1998
Brooklyn, New York
Похороны
Неизвестно
Washington Cemetery
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