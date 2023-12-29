Свешникова (Свешникова) Елена Осиповна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1688
Дата смерти1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1707
Рождение ребёнка
1708
Сын: Свешников Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Свешников Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1709
Сын: Свешников Герасим Матвеевич
Отец ребёнка: Свешников Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1714
Сын: Свешников Калина Матвеевич
Отец ребёнка: Свешников Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Свешников Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Свешников Фёдор Матвеевич
Отец ребёнка: Свешников Матвей Васильевич