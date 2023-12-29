Свешникова (Свешникова) Елена Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Елена Осиповна

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1688

Дата смерти

1742

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1707

Муж: Свешников Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1708

Сын: Свешников Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Свешников Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1709

Сын: Свешников Герасим Матвеевич

Отец ребёнка: Свешников Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1714

Сын: Свешников Калина Матвеевич

Отец ребёнка: Свешников Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1729

Сын: Свешников Лука Матвеевич

Отец ребёнка: Свешников Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1731

Сын: Свешников Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Свешников Матвей Васильевич

Смерть
1742

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