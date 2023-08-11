Игумнов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1842
Дата смерти25.04.1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1865
Мать ребёнка: Игумнова (Перминова) Анна Васильевна
Давыдовская, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Ранее деревня называлась Пожарище (Пожарищево)
Смерть
25.04.1885