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Игумнов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1842

Дата смерти

25.04.1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
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Место
Комментарий
Рождение
28.09.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1865

Сын: Игумнов Платон Петрович

Мать ребёнка: Игумнова (Перминова) Анна Васильевна

Давыдовская, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Ранее деревня называлась Пожарище (Пожарищево)
Смерть
25.04.1885

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