Антошкин Владимир (Виктор) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошкин Владимир (Виктор) Дмитриевич

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Место рождения

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

01.09.1940

Дата смерти

Около 1986

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Жена

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Дети

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1966 г.р.
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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1940

Отец: Антошкин Дмитрий Семенович

Мать: Антошкина Мария Ильинична

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.05.1966

Дочь: Кореневская Ирина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Около 1986
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
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