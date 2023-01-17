Антошкин Владимир (Виктор) Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1940
Дата смертиОколо 1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1940
Рождение ребёнка
05.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.1966
Дочь: Кореневская Ирина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1986