Фатеева (Манаева Глинкина) Василиса Еремеевна
Место рождения
Дата рождения20.08.1914
Дата смерти06.09.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1914
Отец: Манаев Еремей Васильевич
Мать: Манаева Ксения Елисеевна
Бракосочетание
28.04.1936
Рождение ребёнка
1944
Сын: Фатеев Вячеслав Тимофеевич
Отец ребёнка: Фатеев Тимофей Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
21.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатеев Тимофей Егорович (Георгиевич)
Смерть
06.09.1990