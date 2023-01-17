Фатеева (Манаева Глинкина) Василиса Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеева (Манаева Глинкина) Василиса Еремеевна

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Место рождения

Швивая Горка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.08.1914

Дата смерти

06.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1914

Отец: Манаев Еремей Васильевич

Мать: Манаева Ксения Елисеевна

Швивая Горка, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
28.04.1936

Муж: Фатеев Тимофей Егорович (Георгиевич)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1944

Сын: Фатеев Вячеслав Тимофеевич

Отец ребёнка: Фатеев Тимофей Егорович (Георгиевич)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатеев Тимофей Егорович (Георгиевич)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.09.1990
Москва, город федерального значения Москва
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