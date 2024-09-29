Сальникова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1893
Рождение ребёнка
08.11.1897
Сын: Калашников Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Калашников Алексей Адрианович (Андреевич)
Рождение ребёнка
13.04.1901
Дочь: Калашникова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Калашников Алексей Адрианович (Андреевич)
Рождение ребёнка
22.08.1984
Сын: Калашников Иоанн Алексеевич
Отец ребёнка: Калашников Алексей Адрианович (Андреевич)
Смерть
Неизвестно