Сальникова Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1893

Муж: Калашников Алексей Адрианович (Андреевич)

Рождение ребёнка
08.11.1897

Сын: Калашников Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Калашников Алексей Адрианович (Андреевич)

Рождение ребёнка
13.04.1901

Дочь: Калашникова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Калашников Алексей Адрианович (Андреевич)

Рождение ребёнка
22.08.1984

Сын: Калашников Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Калашников Алексей Адрианович (Андреевич)

Смерть
Неизвестно

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