Пикалов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПикалов Владимир

Пикалов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Владимировна

Мать ребёнка: Пикалова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Пикалова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикалов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Пикалова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикалов Роман Владимирович

Мать ребёнка: Пикалова Татьяна Алексеевна

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