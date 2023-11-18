Круглов Валерий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглов Валерий Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: Круглова Нина Андреевна

Смерть
2019
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