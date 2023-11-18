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Круглов Валерий Валентинович
Круглов Валерий Валентинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Дата смерти
2019
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Круглова Нина Андреевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать:
Круглова Нина Андреевна
Смерть
2019
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