Сафонова (Кистенева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Кистенева) Любовь Ивановна

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Место рождения

поселок Богусский, Колдыбанского района, Куйбышевской области

Дата рождения

?.12.1958

Пол

Женский

Отец

Мать

1934 г.р.

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1958

Отец: Кистенев Иван Кузьмич

Мать: Кистенева Вера Николаевна

поселок Богусский, Колдыбанского района, Куйбышевской области
Рождение ребёнка
21.06.1986

Сын: Сафонов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сафонов Алексей Анатольевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафонов Алексей Анатольевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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