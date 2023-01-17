Сафонова (Кистенева) Любовь Ивановна
Место рожденияпоселок Богусский, Колдыбанского района, Куйбышевской области
Дата рождения?.12.1958
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1958
Отец: Кистенев Иван Кузьмич
поселок Богусский, Колдыбанского района, Куйбышевской области
Рождение ребёнка
21.06.1986
Отец ребёнка: Сафонов Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
08.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафонов Алексей Анатольевич