Ёлочкин Артём
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ёлочкина Жанна Львовна
Рождение ребёнка
24.07.2018
Дочь: Ёлочкина Евгения Артёмовна
Мать ребёнка: Ёлочкина Жанна Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ёлочкина Жанна Львовна