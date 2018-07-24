Ёлочкин Артём — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ёлочкин Артём

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2018 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ёлочкина Жанна Львовна

Рождение ребёнка
24.07.2018

Дочь: Ёлочкина Евгения Артёмовна

Мать ребёнка: Ёлочкина Жанна Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ёлочкина Жанна Львовна

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