Жилин Денис Гордеевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С ?.10.1927 по 1929
Военная служба
С 1943 по 31.01.1945
Воинское звание: Младший лейтенант Призван в 1943 году Илекским РВК. Служил в 28 кавалерийском полку. В звании младшего лейтенанта служил командиром стрелкового взвода 69 механизированной бригады 9 ме... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно