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Жилин Денис Гордеевич

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.05.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С ?.10.1927 по 1929
Военная служба
С 1943 по 31.01.1945
Воинское звание: Младший лейтенант Призван в 1943 году Илекским РВК. Служил в 28 кавалерийском полку. В звании младшего лейтенанта служил командиром стрелкового взвода 69 механизированной бригады 9 ме... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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