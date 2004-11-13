Просолупова (Могилевская) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1988
Отец: Могилевский Юрий
Мать: Раиса
Рождение ребёнка
2014
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Просолупов Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий
Отец ребёнка: Просолупов Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денис
Отец ребёнка: Просолупов Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Просолупов Олег