Большева (Жукова) Мария
Место рожденияс. Шанское (Калужская обл.)
Дата рождения25.06.1916
Дата смерти08.07.1999
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1916
Отец: Жуков Петр Николаевич
с. Шанское (Калужская обл.)
Рождение ребёнка
18.06.1940
Сын: Большев Виктор
Отец ребёнка: Большев Александр
г. Москва
Рождение ребёнка
08.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Большев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Большев Александр
Смерть
08.07.1999
Похороны
Неизвестно
Макарьевское кладбище, Киров