Большева (Жукова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большева (Жукова) Мария

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Место рождения

с. Шанское (Калужская обл.)

Дата рождения

25.06.1916

Дата смерти

08.07.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

1892 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1916

Отец: Жуков Петр Николаевич

Мать: Жукова Екатерина Дмитриевна

с. Шанское (Калужская обл.)
Рождение ребёнка
18.06.1940

Сын: Большев Виктор

Отец ребёнка: Большев Александр

г. Москва
Рождение ребёнка
08.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большев Александр

Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большев Александр

Смерть
08.07.1999
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Макарьевское кладбище, Киров
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