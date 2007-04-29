Гордиков Елисей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордиков Елисей Константинович

Гордиков Елисей Константинович

avatar

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

29.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.2007

Отец: Гордиков Константин Юрьевич

Мать: Козуб Юлия Александровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close