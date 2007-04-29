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Гордиков Елисей Константинович
Гордиков Елисей Константинович
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Место рождения
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
Дата рождения
29.04.2007
Пол
Мужской
Отец
Гордиков Константин Юрьевич
1972 г.р.
Мать
Козуб Юлия Александровна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.2007
Отец:
Гордиков Константин Юрьевич
Мать:
Козуб Юлия Александровна
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
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