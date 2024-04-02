Боярова (Чернова) Евфросиния Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
24.11.1904
Рождение ребёнка
22.07.1906
Отец ребёнка: Бояров Никифор Трофимович
Рождение ребёнка
06.10.1911
Отец ребёнка: Бояров Никифор Трофимович
Рождение ребёнка
23.08.1913
Сын: Бояров Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Бояров Никифор Трофимович
Рождение ребёнка
31.05.1915
Отец ребёнка: Бояров Никифор Трофимович
Смерть
Неизвестно