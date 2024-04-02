Боярова (Чернова) Евфросиния Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярова (Чернова) Евфросиния Дмитриевна

Место рождения

Коченяевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Коченяевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.11.1904

Муж: Бояров Никифор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1906

Сын: Бояров Иоанн Никифорович

Отец ребёнка: Бояров Никифор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1911

Сын: Бояров Иван Никифорович

Отец ребёнка: Бояров Никифор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1913

Сын: Бояров Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Бояров Никифор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.05.1915

Сын: Бояров Семен Никифорович

Отец ребёнка: Бояров Никифор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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