Дмитрюкова (Сергиенко) Параскева Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюкова (Сергиенко) Параскева Никитина

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Место рождения

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.02.1804 ст.

Сын: Дмитрюков Василий Иванович

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Фомич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.03.1811 ст.

Дочь: Дмитрюкова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Фомич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрюков Иван Фомич

Смерть
Неизвестно
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