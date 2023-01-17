Дмитрюкова (Сергиенко) Параскева Никитина
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1804 ст.
Сын: Дмитрюков Василий Иванович
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Фомич
Рождение ребёнка
16.03.1811 ст.
Дочь: Дмитрюкова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрюков Иван Фомич
Смерть
Неизвестно